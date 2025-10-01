◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）大記録達成に阿部監督はホッとした表情を見せた。田中将が６回２失点で日米通算２００勝。「いやあ、はい、時間はかかりましたけど頑張ってくれました。こっちもドキドキして見ていたんですけど。最近数試合はずっとゲーム作れていたので。信じて見ていました」。シーズン１４２試合目、移籍１０登板目で３勝目がつき、今季ラストチャンスで念願がかなった。あと