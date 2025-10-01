ひき逃げ事件で死亡した女性の身元が判明しました。29日に福岡市博多区で発生したひき逃げ事件で死亡したのは鹿児島市の57歳の歯科技工士でした。29日午前6時前、福岡市博多区吉塚本町の交差点付近で倒れている女性が発見され、その場で死亡が確認されました。警察は、ひき逃げ事件として捜査していましたが、佐賀県伊万里市のトラック運転手・川崎勝容疑者（47）をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。警察によりますとDNA鑑定など