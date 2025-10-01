※経済指標 【米国】 住宅価格指数（7月）22:00 結果-0.1% 予想-0.2%前回-0.2%（前月比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）22:00 結果1.82% 予想1.93%前回2.16%（2.14%から修正）（前年比) ＊シカゴPMI（9月）22:45 結果40.6 予想43.3前回41.5 ＊米求人件数（8月）23:00 結果722.7万人 予想720.0万人前回720.8万人（718.1万人から修正） ＊コンファレン