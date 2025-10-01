NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3873.20（+18.00+0.47%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、米政府機関閉鎖の可能性を受けて買い優勢となり、一代高値を更新した。欧州時間に入ると、利食い売りなどが出て軟調となった。日中取引では、米消費者信頼感指数の低下などを受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS