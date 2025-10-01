◇セ・リーグ巨人4−2中日（2025年9月30日東京D）巨人は初回に1点を先制し、なおも2死一、三塁で中山が左中間を破る2点二塁打。田中将の偉業をアシストし「凄くいい経験になりました」と笑顔を見せた。9月15日のDeNA戦では右翼後方の飛球を捕球できず得点を許しただけに「いろいろ迷惑かけてしまった部分もあったので、こうやって少しでも貢献できてよかった」と胸をなで下ろした。