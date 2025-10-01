◇セ・リーグ巨人4−2中日（2025年9月30日東京D）巨人のマルティネスが8回2死一、二塁から登板し、1回1/3を無失点に抑えセ・リーグ記録で、セーブ王を争う中日・松山に並ぶ46セーブ目を挙げた。8回途中からの投入に阿部監督は「セーブ王を獲らせたいので」と説明した。8回に登板した大勢も走者を2人出しながらも2つのアウトを奪い、球団記録を更新する46ホールド。田中将の偉業をアシストし「今年一、緊張しました。20