◇セ・リーグ巨人4−2中日（2025年9月30日東京D）パドレスのダルビッシュ有投手（39）が本紙のインタビューに答え、田中将の日米通算200勝を称えた。自身は昨年5月、一足早く大台に到達。現在は日米通算208勝まで数字を伸ばす。2学年下の後輩ながら、野球に臨む姿勢を高く評価し、今も刺激を多くもらっているという存在。日本球界をけん引してきた同志とも言うべきかつての弟分の偉業をねぎらった。「若い頃は先輩後輩