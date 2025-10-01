小学生を中心とした10代前半に人気のアイドルグループがいる。平均年齢34・6歳の男性5人組「リアルピース」だ。30日、東京・有明の東京ガーデンシアターでコンサートを開催。前回の公演から3倍増の6000人を集め、上昇カーブを描く人気ぶりをうかがわせた。会場は、メンバーの衣装をまねた姿の子供たちであふれた。主催者によると、約8割ほどが親子。リーダーのかずぅ（37）は「子供たちに“もし今がつらくても先の未来は誰にも