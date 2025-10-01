金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】9月30日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は4営業日続伸し、取引の中心となる12月渡しが前日比18.00ドル高の1オンス＝3873.20ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を連日で更新した。米連邦政府の支出を賄う、つなぎ予算が成立しなければ、10月1日に政府機関の一部が閉鎖するとの懸念が強まり、安全資産とされる金を買う動きが続いた。