無登録で現金を暗号資産にかえたとして、詐欺グループの男が再逮捕されました。再逮捕されたのは齋藤光太容疑者(30)で、電子決算手段等取引業の登録がないにもかかわらず、去年5月から7月にかけ、宮崎県の会社員の男性(45)などからおよそ2000万円を受け取り、暗号資産取引を行った疑いが持たれています。齋藤容疑者は、この男性にSNS上で恋愛感情を抱かせ、ウソの投資話を持ち掛けて暗号資産をだまし取ったとして先月