◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成。ヤンキース時代に最多６８試合で組んだオリオールズのゲイリー・サンチェス捕手（３２）も相棒の偉業を祝福した。＊＊＊＊＊＊＊タナカ、２００勝おめでとう。彼のボールを受けるのは、いつもとても心地よく、リードもしやすかった。どの球種でも、どのカウントからでもストラ