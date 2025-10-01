◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦カブス―パドレス（３０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、渡米４年目で初のポストシーズンゲームとなる、ワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・パドレス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、０―１で１点を追う５回先頭の２打席目に同点のソロ本塁打を放った。１点ビハインドで迎えた５回だった。