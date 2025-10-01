◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成。楽天でバッテリーを組んだヤクルトの嶋基宏ヘッドコーチ（４０）も相棒の偉業を祝福した。＊＊＊＊＊＊＊ヤクルトの嶋ヘッドコーチは、楽天で田中将とバッテリーを形成し、２０１３年に球団初の日本一を達成した。同年のマー君は２４勝０敗。歴史的な１年を支えた同コーチは、