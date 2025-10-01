FJネクストは、分譲マンション「ガーラ・ステーション川崎平間」(総戸数139戸)の販売［申込受付］を2025年10月14日(火)より開始します。JR南武線「平間」駅から徒歩3分という駅近の立地に加え、2駅3路線が利用可能な卓越したアクセス環境が魅力です。周辺には生活利便施設も充実し、機能的な仕様設備を備えた、都市生活にふさわしいマンションです。 FJネクスト 分譲マンション「ガーラ・ステーション川崎平間」  