大人女性のデイリーコーデに合うブランドを新しく開拓するなら、【ハニーズ】をチェックしてみて。ハニーズの一部店舗でも買える、新ブランド【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】には、ミドル世代にフィットする上品なアイテムが勢ぞろい。今回は、多数のラインナップの中から「新作ボトムス」をピックアップ。きれい見えと楽ちんを両立できそうな優秀アイテムを、着こなしとともににご紹介します。 美