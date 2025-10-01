ホタルクスは、独自機能である「ホタルック機能」を搭載した省エネモデルのLEDシーリングライト24品種を、2025年10月1日から販売します。昨今の電気代高騰に対応し、従来モデルから約20％消費電力を削減。さらに、消灯後や停電時にほのかに周囲を照らすことで『安全・安心・快適』な生活環境を提供する「ホタルック機能」を、新製品の全モデルに標準搭載しています。 ホタルクス 省エネモデル LEDシーリングライト &#160