日米通算200勝を達成した田中将大投手にヤクルトの嶋基宏ヘッドコーチが「将大、おめでとう！これからも身体を大切に1勝ずつ積み重ねて下さい。まだまだ通過点。まだまだ出来る！」祝福の言葉を送りました。2人は2013年に楽天の日本一に貢献。シーズンでは田中投手が24連勝の無敗で輝く中、バッテリーを組んで、プロ野球最優秀バッテリー賞に輝きました。