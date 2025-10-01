「ロッテ１−２楽天」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天の吉野創士内野手（２１）＆泰勝利投手（２１）の２１年度ドラフト同期入団＆同学年コンビが、プロ初安打＆プロ初勝利で競演。チームの連敗を「６」で止めた。まずは泰が１点を追う七回を１回無失点に抑えると、直後の八回に吉野が中前打で打線を鼓舞。一気にひっくり返した。ともに記念球は実家に送る予定で、ドラフト１位で入団した吉野は「２人でこういう形