「ロッテ１−２楽天」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）引退試合を迎えたロッテ・美馬学投手（３９）が先発し、浅村と対戦した。３球目で肘を痛め、最後は背後を通過する１２３キロの球で空振り三振。１５年の現役生活に終止符を打った。「３球目に肘が飛んでしまって…」。家族と所属した２球団の前で見せた最後の勇姿。両軍から胴上げされ「世話になった両チームからこういう形で送り出してもらって、ほんとに幸せだ