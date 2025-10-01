「ＤｅＮＡ４−５ヤクルト」（３０日、横浜スタジアム）今季限りで現役引退するＤｅＮＡ・森唯斗投手（３３）が九回から登板し、１回１安打無失点。通算５００個目の三振も奪い、プロ１２年間のプロ生活をガッツポーズで締めくくった右腕は「自分らしい投球だった」と感慨深げだった。試合後には引退セレモニーが行われ「いい野球人生でした。ベイスターズはすごくいいチーム。優勝しなきゃいけない」と熱い言葉。元ソフトバ