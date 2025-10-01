空き家問題の総合情報サイト「空き家対策フル活用ドットコム」が、サイト開設10周年を記念し、相続した空き家の最適な解決策をわずか30秒で診断する『相続空き家最善策30秒無料診断ジェネレータ』を2025年9月19日より無料で公開しました。所有者にとって重い負担となる空き家問題に対し、10年間で培った知見とノウハウを結集し、誰でも・いつでも・無料で最適な解決策の方向性を見つけられるツールとして開発されました。 空