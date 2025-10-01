今季最終戦となる１０月１日・中日戦（東京ド）に先発の巨人・山崎伊織投手（２６）が２９日、ＣＳへつながる勝利を誓った。前回から中４日でのマウンドで短いイニングでの登板が予定されるが「（ＣＳへ向けて）良い調整をしたい」と話した。３年連続でシーズン最終戦を託された右腕は「今日の夜から（課題を）一個一個確認したい。勝ってＣＳへ向けて良い流れにしたい」と意気込んだ。