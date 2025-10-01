「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が３０日、中日戦（東京ド）で勝利投手となり、日米通算２００勝を達成した。楽天での１１９勝、ヤンキースでの７８勝、今季移籍した巨人での３勝を合わせて大台に到達した。以下、主な一問一答。−今季最後の登板も通常通りの心境で臨めた。「やはり自分の中でやるべきことに集中したくても、自分の弱さや雑音が入ることもある。そこに向きあって、打