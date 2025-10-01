「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手（３６）が日米通算２００勝を達成した田中将へ祝福の言葉を贈った。兵庫県伊丹市の少年野球チーム「昆陽里タイガース」で出会い、ライバルとして、そしてチームメートとして、その背中を見続けてきた坂本が、盟友・田中将への思いについても熱く語った。幼なじみであり、ライバル。そして今、同じユニホームで快挙達成の瞬間に立ち会い、お祝いの花束を手渡し