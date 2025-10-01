日本新聞協会は30日、新聞配達や販売所にまつわる心温まる話などをまとめた「第32回新聞配達に関するエッセーコンテスト」の受賞作品を発表した。2826編の応募があり、大学生・社会人部門の最優秀賞は山口県下関市のパートタイマー藤井知子さん（57）の「犯人は3歳の息子」に決まった。ある朝、新聞受けが空だったため販売店に再配達してもらったものの、実は早起きした3歳の息子が取り出していたとのエピソードを紹介。慌てて