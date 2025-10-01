■MLBナ・リーグWCSカブスーパドレス（日本時間1日、リグリー・フィールド）ナ・リーグワイルドカードシリーズが開幕、ワイルドカード1位のカブスが本拠地でワイルドカード2位のパドレスと対戦。カブス・鈴木誠也（31）は“5番・ライト”で先発し、5回の第2打席で自身プレーオフ初アーチを放った。短期決戦、2勝先取のワイルドカードシリーズ、カブスは5年ぶりのプレーオフとなった。パドレスの先発は今季13勝のN.ピペッダ（32