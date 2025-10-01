「国民スポーツ大会・高校野球・準決勝、山梨学院１０−４県岐阜商」（３０日、マイネットスタジアム皇子山）準決勝２試合が行われ、県岐阜商（岐阜）は山梨学院（山梨）に４−１０で敗退した。生まれつき左手指欠損のハンディを背負いながら今夏甲子園４強入りに貢献した横山温大外野手（３年）が高校野球最終打席で２点適時打を記録。高川学園（山口）は仙台育英（宮城）に５−４で勝利した。決勝は１０月２日に行われる。