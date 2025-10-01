この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みりん(@needcgt)さんの投稿したお写真です。誰でも慣れないことに失敗はつきものです。料理が苦手な中、離乳食を作っていたというみりんさん。「大根つぶしたら消えた」と写真と共に投稿。共感の声や、先輩ママパパさんからの温かいアドバイスが寄せられました。消えた大根の行方とは！ こし器にかけ、消える大根 誰でも慣れないことに失敗はつきもの