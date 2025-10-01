「夏の思い出」としてオフショットを投稿した志田千陽(C)Getty Imagesバドミントン女子ダブルスで、2024年パリ五輪の銅メダルを獲得した志田千陽が、10月1日までに自身のインスタグラムを更新。新パートナー・五十嵐有紗との海外遠征から帰国したことを報告した。【写真】まるでファッションモデル？志田千陽のオフショットをチェック残暑が厳しかった9月上旬から香港、中国、韓国と転戦してきた志田は「久しぶりに日本に帰っ