日米通算200勝を飾り、記念ボードを手にする巨人・田中将大(C)産経新聞社巨人・田中将大が9月30日の中日戦（東京ドーム）に先発。6回85球2失点の粘投で、野茂英雄、黒田博樹、ダルビッシュ有に続く史上4人目の日米通算200勝を達成した。節目の数字に王手をかけてから、4度目の正直だった。【動画】日米通算200勝！田中将大のヒーローインタビューをチェック勝利の瞬間、田中は一塁ベンチで両拳を突き上げた。グラウンドでは、