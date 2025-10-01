阪神・藤川球児監督（４５）は３０日、甲子園での全体練習を見守り、今季限りで現役引退する原口をポストシーズンの貴重な戦力として期待した。「短期決戦ですから、状態が上がってきた選手たちで勝負する」と方針を示し、「プレーオフまで戦っていくので彼の力が必要になる。そう信じています。監督としてそれを待つ」と力を込めた。練習前、選手やスタッフが集まった円陣で「（原口を）戦力として呼んでいる」などと鼓舞。一