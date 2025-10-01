◇セ・リーグDeNA4−5ヤクルト（2025年9月30日横浜）DeNAの森唯が引退登板した。23年までのソフトバンク時代に通算127セーブ。慣れ親しんだ9回のマウンドに上がり、1回を1安打無失点に抑えた。試合後の引退セレモニーでは胴上げされて大粒の涙。12年間の現役に区切りをつけ「凄くいい野球人生でした。（最後のチェンジアップは）凄く良い球だった。皆さんに感謝しきれない」と深々と頭を下げた。