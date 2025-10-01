◇セ・リーグヤクルト5−4DeNA（2025年9月30日横浜）ヤクルトの村上が21号2ランで引き分けを挟む3連勝へ導いた。同点の3回、新人・篠木の146キロ直球を弾丸ライナーで右翼席最上段へ。「ファームで対戦があったのでイメージしやすかった」。打球速度は「188（キロ）だったと思います」と“大谷級”の一発に、高津監督も「ドライブかかってあそこまで。すげーな」と目を丸くした。3打席で交代し、残り4試合で通算250号