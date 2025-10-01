◇パ・リーグ楽天2−1ロッテ（2025年9月30日ZOZOマリン）楽天は21年ドラフト同期の泰（たい）と吉野が同じ日に初勝利と初安打を記録した。0―1の7回に4位入団の泰が登板して1回無失点。直後の8回先頭で1位入団の吉野が中前打を放って逆転の起点になった。泰はチームの連敗を6で止めた初白星に「（吉野）創士のプロ初安打から（逆転が）始まった。同期として凄いうれしい」と声を弾ませ、吉野も「2人でこういう形で試合を