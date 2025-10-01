「ソフトバンク１−２日本ハム」（３０日、みずほペイペイドーム）日本ハム・新庄剛志監督（５３）の来季続投がレギュラーシーズン終了後に発表されることが３０日、わかった。来季が就任５年目となる。この日のソフトバンク戦前に、小村勝球団社長がみずほペイペイドームで取材に対応。新庄監督の去就について「シーズン終了後に正式に話し合いまして、発表します」と話した。１７日のオーナー会議後には井川伸久オーナーが