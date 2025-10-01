◇セ・リーグDeNA4−5ヤクルト（2025年9月30日横浜）今季限りで退任するDeNAの三浦監督が午前中に2軍練習施設「DOCK」を訪れ、CSファーストSからの復帰を見込まれる牧と宮崎を激励し「一緒に日本一になろう」と熱い思いを伝えた。牧は8月7日に左手親指手術、宮崎は9月3日に「右膝後十字じん帯部分損傷」の診断発表。そろってライブBPで実戦形式の打席を解禁し、「順調に来ている」と期待を寄せた。