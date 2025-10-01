大雨の被害で運休が続いているJR根室線の池田ー白糠駅間について、JR北海道は10月5日に運転を再開すると発表しました。(JR北海道佐藤一朗 運輸部長)「10月5日、日曜日始発の電車から運転再開します」JR根室線の池田ー白糠間は大雨の影響で線路の土台の土砂が流出するなどして、9月20日から運休が続いています。JR北海道は復旧工事が完了する見通しがたったとして、10月5日の始発から運転を再開すると発表しました。運