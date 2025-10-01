◇パ・リーグロッテ1−2楽天（2025年9月30日ZOZOマリン）ロッテの美馬が通算80勝を挙げた15年のプロ生活に幕を下ろした。始球式を務める長男リタ君（5）と手をつないで登板。6度の手術に耐えた右肘は限界だった。「3球目に肘が飛んでしまって」。フルカウントから最後の6球目は球速123キロ。浅村の背後を通過し、空振り三振で終えた。セレモニーでは両軍選手の手で8度胴上げされ「こういう形で送り出してもらって幸せ」