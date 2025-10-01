「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・阿部慎之助監督（４６）が田中将の勝利に向け、執念リレーをみせた。２点リードの八回２死一、二塁で大勢からマルティネスにスイッチ。「セーブ王もとらせたかったので」という期待に守護神も回またぎの４６セーブ目で応え、リーグトップの中日・松山に並んだ。田中将には「時間がかかったけど、頑張ってくれた」と祝福の言葉を送りつつ、ポストシーズンへ「もちろん投げても