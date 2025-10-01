「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が３０日、中日戦（東京ド）で勝利投手となり、日米通算２００勝を達成。駒大苫小牧時代の恩師である駒大・香田誉士史監督（５４）が当時の田中将について語った。当初から際立っていたのは「野球頭」とメンタル面。「真面目なんだけど、真面目すぎない。考え方のバランスが良かった。すごく勝ち気もあって心臓が強かった」。１年時から上級生に対して意