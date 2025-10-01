プロレスのノアは３０日、潮崎豪（４３）が同日をもって退団すると発表した。２０１６年６月の再入団以来、約９年間所属していたが「このたび潮崎豪選手からの申し入れを受けて協議した結果、現在の契約期間をもって契約を更新せず、本日をもちまして契約満了となりましたことをお知らせいたします」と報告した。ＧＨＣヘビー級王座を計５度戴冠。１月から膝のメンテナンスのため長期欠場し、８月からスポット的に復帰していた