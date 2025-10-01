フェンシング女子サーブルの江村美咲（立飛ホールディングス）が３０日、都内の小学校で、自身がアンバサダーを務める眼鏡ブランド「Ｚｏｆｆ」のイベントに参加した。児童８７人に対して競技のルールや道具を紹介。パリ五輪のサーブル団体で獲得した銅メダルも披露し「みんなが興味を持って集中して聞いてくれた。道具を直接触ってもらうと、子どもたちも喜んでくれるので、笑顔に力をもらった」と振り返った。