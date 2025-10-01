北朝鮮の金正恩総書記は９月23日、竣工を控えた平壌総合病院を視察。建設が大幅に遅れたのは幹部らの「功名心によって生じた経済組織活動における混乱に起因する」として、厳しく叱責した。この病院建設を巡っては、無理なスケジュールで工事が進められた結果、現場で多数の死亡事故が起きたとされている。さらには計画上の失敗の責任を取られた幹部が処刑されており、まさに「血塗られた病院」として誕生したと言える。朝鮮中央通