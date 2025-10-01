◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成。同じ１９８８年世代の前田健太投手（３７）＝ヤンキース３Ａ＝も祝福のメッセージを寄せた。＊＊＊＊＊＊＊将大には必ず２００勝を達成してほしいと思ってました。勇人も２０００安打を達成した。すごく刺激になってるよ。将大にとって勇人の存在は、すごい大きいんじゃないか