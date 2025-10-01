◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成。田中将が中学時に在籍した宝塚ボーイズで監督を務めた奥村幸治さん（５３）が、「投手・マー君」の誕生秘話を明かした。捕手から転向した背景には、楽天入団後に師となる野村克也氏の教えがあった。＊＊＊＊＊＊＊初めて練習に来た時はグラブを忘れてきました。「すみません」