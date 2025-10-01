この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。人間の欲求というのは本当に底がないもので、欲しがればどこまでも深くなっていくものですね。理想の自分を思い描くのは大切ですが、あまりにも現実の自分を顧みずに欲だけ膨らませると、先々にあるのは落とし