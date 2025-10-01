阪神のハビー・ゲラ投手（３０）が来季構想から外れ、２日に帰国する見込みとなった。来日１年目の昨季は５９試合で１勝４敗３１ホールド１４セーブ、防御率１・５５。勝ちパターンの一角を担うなどチームに貢献してきたが、今季は４月２４日に出場登録抹消後、出番がなく６試合で１敗１ホールド、防御率１３・５０の成績だった。１日に最後の練習に参加する予定だ。