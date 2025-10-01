阪神の佐藤輝明内野手（２６）が３０日、今季限りでの現役引退を発表した原口のために日本一で花道を作ると誓った。シーズンは残り１試合で、短期決戦は最大で１３試合はともに戦うことができる。自身の４０本塁打、１００打点という目標も果たし、偉大な先輩を華やかに送り出す。佐藤輝は原口についての思いを聞かれると、真剣な表情で大事に言葉を選んだ。入団から苦楽をともにした５年間。チームを盛り上げ、ここぞの一打に