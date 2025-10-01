阪神・原口の引退会見後に報道陣に対応した竹内孝行球団副本部長は「野球に真摯（しんし）に取り組んでくれていた。記録に残るというより記憶に残る選手」とプロ生活をねぎらった。球団はひたむきに努力を続けた姿勢と、実直な人柄を評価。球団内で何らかのポストを用意することが濃厚で、同副本部長は「決まってお話しすることがあればまたご報告します」と説明した。あす2日のヤクルト戦（甲子園）の試合後に予定している引