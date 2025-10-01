阪神の原口文仁内野手（３３）が３０日、西宮市内の球団施設で現役引退会見に臨んだ。度重なるけがや育成落ち、大腸がんも乗り越えた現役生活。周囲への感謝の気持ちを口にし、１６年間の思い出を振り返り涙を流した。ＣＳ、日本シリーズへ向けては、戦力となることを意気込み、最後まで全力で戦うことを宣言。２日・ヤクルト戦（甲子園）の試合後には引退セレモニーが行われる予定となっている。会見場に現れた原口はスーツ姿